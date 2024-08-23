ASAKYAZISPOR YÖNETİMİ BASINLA TANIŞTI

​​​​​​​2024-2025 futbol sezonuna hazırlanan Asakyazıspor yönetimi düzenlediği basın toplantısında basınla tanıştı ve Kulüp Başkanı Şamil Türkan yapılan hazırlıklar ve düşündükleri projeleri basına

2024-2025 futbol sezonuna hazırlanan Asakyazıspor yönetimi düzenlediği basın toplantısında basınla tanıştı ve Kulüp Başkanı Şamil Türkan yapılan hazırlıklar ve düşündükleri projeleri basına anlattı toplantı sonunda da basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Spor Komkleksi salonunda yapılan basın toplantısına yönetim kurulu tam kadro katılırken davet edildiği halde az sayıda basın mensubu katıldı.

Kulüp Başkanı Şamil Türkan konuşmasında göreve geldikleri ilk 2 yılda playoff oynadıkları halde istenilen şampiyonluğu elde edemediklerini, bu yıl yine hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllarda takımın maddi yükünü büyük ölçüde Belediye karşıladığını, bu yıl belediyenin yükünün büyük bir bölümünü yönetim olarak kendilerinin karşıladıklarını anlattı. Belediye Başkanı Bilal Soykan’a takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Alt yapı çalışmalarına da önem verdiklerini ifade eden Başkan Türkan takımın en önemli sorunlarından biri olan ulaşımla ilgili sorununu da bu yıl takıma bir otobüs kazandırarak çözmeyi düşündüklerini söyledi.

Başkan Türkan As Akyazıspor da teknik heyetin belirlendiğini A takımın Ercan Öztürk ve Sinan Pektemek’e teslim edildiği gerekli transferlerin yapıldığını, Kaleci antrenörlüğüne de takımın eski efsane kalecilerinden Uğur Tekmen’in getirildiğini söyledi. Oyuncu transferlerini önemli ölçüde tamamladıkları da belirten başkan isim vermeden bir iki transfer daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

Bir başka hedeflerinin de Asakyazıspora yakışır bir tesis kazandırılmasıdır. Bunun için de yönetim olarak çalışma başlattıklarını dışarıdan gelen oyuncu ve misafirlerin kalabileceği bir tesis için de çalışmalar başlattık.

Başkan Türkan maçlara az sayıda seyirci geldiğini bu sayının artırılarak maçlarda baskı yapılamadığını belirterek bu konuda basının desteğine ihtiyacımız var. Düşünülen bir başka konu da takıma gelir getirecek girişimlerde bulunmak bunun için de Sosyal gelişim merkezi kafeteryayı alarak çalıştırmak takıma önemli gelir sağlanabileceğini söyledi.

Toplantı sonunda basın mensuplarının önerilerini de dinleyen Başkan Türkan notlarını aldı.

Çalışmalarında basının desteği bizim için çok önemli diyerek destek istedi. Toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.