ASAKYAZISPOR SPONSORUNU BULDU “ UB GROUP”

As Akyazıspor Kulübü, 2024/2025 sezonunda sosyal medya, forma göğüs ve stat içi reklam sponsorluğu için UB GROUP ile iş birliğine imza attı.

As Akyazıspo r Kulübü, 2024/2025 sezonu için önemli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi. İlçemizin ve ilimizin saygın firmalarından biri olan UB GROUP ile sosyal medya sponsorluğu, forma göğüs sponsorluğu ve stat içi reklam ana sponsorluğu konularında anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma, kulübümüzün hem yerel hem de ulusal düzeydeki başarısını desteklemeyi amaçlıyor.

UB GROUP, gıda, turizm, inşaat ve sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve sektördeki deneyimiyle tanınan güçlü bir marka olarak dikkat çekiyor. İlçemizde Espressolab adıyla da hizmet veren UB GROUP, bölgesel kalkınmaya katkılarıyla da biliniyor.

As Akyazıspor kulüp başkanı Şamil Türkan; Bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyor, UB GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Baştan’a kulübümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. As Akyazıspor, bu değerli destekle birlikte hedeflerine ulaşma yolunda daha da güçlü bir adım atacaktır değerlendirmesinde bulundu.