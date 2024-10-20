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Akyazı Spor

ASAKYAZISPOR ŞEN ŞAKRAK DÖNÜYOR 1-4

Akyazı Spor 2 OKUNMA

ASAKYAZISPOR ŞEN ŞAKRAK DÖNÜYOR 1-4

​​​​​​​Haftayı deplasmanda geçiren Asakyazıspor konuk olduğu Erenlerspor’u farklı yendi. 1-4 Ekibimize galibiyeti getiren goller Ömer, Serhat, Erdem ve Emirhan’dan gelirken Rabin golü ise Tamer’den geldi. Takımımız bu galibiyetle puanını 7 ye yükseltti.

Haftayı deplasmanda geçiren Asakyazıspor konuk olduğu Erenlerspor’u farklı yendi. 1-4 Ekibimize galibiyeti getiren goller Ömer, Serhat, Erdem ve Emirhan’dan gelirken Rabin golü ise Tamer’den geldi. Takımımız bu galibiyetle puanını 7 ye yükseltti. Stat: Erenler Hakemler:Serhat Dönmez*Hakancan Yılmaz***Eyüp Süleyman** Erenlerspor: OğuzKaan**Orkun**Ensar**İzzet**Ruhi*Tamer**Emirhan***Atakan** M.Mustafa**Ümit **Umut* Antrtenör:İsmail Küçük As Akyazıspor: Uğur ***Ahmet***İlker***Serhat**Alper****Erdem**Ali**M.Serhat ***Ömer**Samet*Baha**** Antrenör Ercan Öztürk: