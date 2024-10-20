Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 20-10-2024 22:31

ASAKYAZISPOR ŞEN ŞAKRAK DÖNÜYOR 1-4

​​​​​​​Haftayı deplasmanda geçiren Asakyazıspor konuk olduğu Erenlerspor’u farklı yendi. 1-4 Ekibimize galibiyeti getiren goller Ömer, Serhat, Erdem ve Emirhan’dan gelirken Rabin golü ise Tamer’den geldi. Takımımız bu galibiyetle puanını 7 ye yükseltti.

ASAKYAZISPOR ŞEN ŞAKRAK DÖNÜYOR 1-4

Haftayı deplasmanda geçiren Asakyazıspor konuk olduğu Erenlerspor’u farklı yendi. 1-4

Ekibimize galibiyeti getiren goller Ömer, Serhat, Erdem ve Emirhan’dan gelirken Rabin golü ise Tamer’den geldi. Takımımız bu galibiyetle puanını 7 ye yükseltti.

Stat: Erenler

 Hakemler:Serhat Dönmez*Hakancan Yılmaz***Eyüp Süleyman**

Erenlerspor:                                                                                                       OğuzKaan**Orkun**Ensar**İzzet**Ruhi*Tamer**Emirhan***Atakan**     M.Mustafa**Ümit **Umut*

Antrtenör:İsmail Küçük

As Akyazıspor:                                                                                            Uğur ***Ahmet***İlker***Serhat**Alper****Erdem**Ali**M.Serhat ***Ömer**Samet*Baha**** Antrenör

 Ercan Öztürk:

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: