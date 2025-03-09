ASAKYAZISPOR PLAY-OFF’A GALİBİYETLE BAŞLADI

As Akyazıspor, zorlu rakibi Karasu Aziziyespor’u 1-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Erenler 2 No'lu Saha'da oynanan mücadelede, Akyazılı futbolseverlerin coşkusu ve takımına verdikleri destek görülmeye değerdi.

Hüseyin Çeroğlu Süper Amatör Lig play-off ilk maçında As Akyazıspor karşılaştığı Karasu Aziziyespor’u 1-0 yenerek galibiyetle başladı.

As Akyazıspor, zorlu rakibi Karasu Aziziyespor’u 1-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Erenler 2 No'lu Saha'da oynanan mücadelede, Akyazılı futbolseverlerin coşkusu ve takımına verdikleri destek görülmeye değerdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan As Akyazıspor, rakibine karşı baskılı bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın son dakikalarına kadar heyecanı eksik olmayan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren takımımız Teknik direktör Güngör İçer’in yönetimindeki As Akyazıspor’da galibiyeti getiren gol 73. Dakikada Samet Yıldız’ın asisti ile topu filelere gönderen Tamer Erbaş oldu. 1-0

Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmadı. Maç takımımızın galibiyeti ile tamamlandı.

Maç boyunca takımını susmadan destekleyen As Akyazısporlu taraftarlar geceye damga vurarak galibiyette pay sahibi oldular.