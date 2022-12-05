​​​​​​​ASAKYAZISPOR PAMUKOVA HAYREDDİNSPOR’A, ALAAĞAÇSPOR DA AŞAĞI KİRAZCA TAKIMINA GOL YAĞDIRDI

Takımımız Asakyazıspor ve Alaağaçspor bu haftaki maçlarını deplasmanda oynadı. As Akyazı Pamukova Hatreddinspor karşısında 9-0 galip gelirken Alaağaçspor da Aşağı Kirazca takımı karşısında 7-1 lik galibiet aldı.

As Akyazıspor Pamukova deplesmanında karşılaştığı Pamukova Hayreddinspor’u 9-0 mağlup eden As Akyazıspor haftanın en farklı skorunu elde eden takımlardan biri oldu.

Takımız Asakyazıspor maçın başından itibaren son dakikaya kadar üstün götürdüğü bir maçta şimdiye kadar ilk defa böyle bir farka gitmiş oldu.

Dün Hayreddinspor’u Efendi Derin (3), Enes Şimşek (2)Gazanfer Aydın (2) Hasan Özdemir(1) ve Veysel Güzel (1)attığı gollerle As Akyazı spor kalecisi Harun Engin’de rakip takımın kullandığı penaltı atışını kurtardığı maçta 9-0 mağlup eden As Akyazıspor haftanın en farklı skorunu elde eden takım oldu.

Müthiş bir heyecanın yaşandığı ve futbol kalitesinin tavan yaptığı Amatör Süper Lig’de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam etti.

DİĞER TAKIMIZ ALAAĞAÇSPOR’DA AŞAĞI KİRAZCA’DA FARKLI GALİP 1-7 Diğer süper Amatör lig temsilcimiz de çıktığı Aşağı Kirazca deplasmanında üstün bir oyun sonunda 7-1 l,k galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdırdı.