ASAKYAZISPOR HARMANLIKSPOR’U RAHAT GEÇTİ 3-0

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Lig A gurubu Akyazı temsilcisi As Akyazıspor kendi saha ve seyircisi önünde Harmanlık Spor’u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Sakarya Süper Amatör Lig A gurubu Akyazı temsilcisi As Akyazıspor kendi saha ve seyircisi önünde Harmanlık Spor’u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Sakarya Süper Amatör Lig A gurubu Akyazı temsilcisi As Akyazıspor geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı ağır yenilginin ardından bugün kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Harmanlık Spor’u güzel bir oyunla zorlanmadan rahat geçti.

Maçın her iki yarısında da üstün olan taraf AsAkyazıspordu.

Karşılıklı akınlarla geçen ilk yarım saatin ardından 30. Dakikada kazanılan frikik Armağan tarafından kullanıldı. Müdafa oyuncularından birine çarpan top kaleciyi kontripiyede bırakınca durum 1-0 oldu.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan As Akyazı 47. dakidakikada Zeki göğsüyle topu ağlara gönderdiği toplan durumu 2-0 yaptı.

Bu golden 2 dakika sonra 49. Dakikada Ersin’in attığı frikik ağlarla buluşunda skor 3-0 oldu. Bu dakikalardan sonra başka gol sesi çıkmayınca As Akyazıspor Harmanlık Spor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.