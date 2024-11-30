ASAKYAZISPOR EVİNDE MAĞLUP, ALAAĞAÇSPOR DEPLASMANDA GALİP

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör küne A gurubunda mücadele eden As Akyazıspor zirve mücadelesinde önemli rakiplerinden biri olan Arifiye Kalaycıspor ile Akyazı’da karşılaştı.

Sakarya Süper Amatör küne A gurubunda mücadele eden As Akyazıspor zirve mücadelesinde önemli rakiplerinden biri olan Arifiye Kalaycıspor ile Akyazı’da karşılaştı.

Denk kuvvetlerin mücadelesinde ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda daha iyi görünen As Akyazı maçın 70 ve 80. Dakikalarında eline geçirdiği yüzde yüz gollük pozisyonda topu kaleciye teslim edince öne geçme fırsatını kaçırdı.

Rakip Takım Arifiye Kalaycı takımı 85. Dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı sonradan oyuna giren Oğuz kullandı. Takımını 1-0 öne geçirdi.

As Akyazı beraberlik için yüklenirken 90+5 te Murat’ın ayağından kalesinde 2. Golü gördü. Maç Arifiye Kalaycıspor’un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

ALAAĞAÇSPOR DEPLASMANDA GALİP

Süper Amatör kümenin A gurubunda mücadele eden bir diğer takımımız Alaağaçspor Erenler sporla deplasmanda karşılaştığı Erenler spor karşısında 2-0 galipgeleren çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.