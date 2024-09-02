ASAKYAZISPOR ALT YAPI TAKIMLARI UMUT VADEDİYOR

​​​​​​​Kocaeli Kartepe'de düzenlenen turnuvada 30-31 Ağustos tarihlerinde grup maçları oynandı ve 1 eylülde oynanan final maçlarıyla sonuçlandı.

Kocaeli Kartepe'de düzenlenen turnuvada 30-31 Ağustos tarihlerinde grup maçları oynandı ve 1 eylülde oynanan final maçlarıyla sonuçlandı.

As Akyazıspor takımımızın ilk turnuva deneyimiydi. Grup maçlarında 3 galibiyet alan takımımız ile birlikte 2-3-4. Sıradaki takımların hepsinin her şeyi eşit olduğu için yazı tura ile maalesef final şansını kaçırdık ve 3.lük maçına çıktık.

As Akyazıspor Ihlamur kuyu ile yaptıkları maçı kazanarak turnuvayı 3.lükle kapattı.

Turnuva hakkında açıklamada bulunan Altyapı sorumlularından Onur Saka ; Kura şansımız olsaydı belki şampiyonluk ile dönebilirdik ama şans faktörüne yapabilecek hiç bir şey yoktu. Grubumuzdaki takımlar Sakaryaspor, Darıca Kartalgücü ,Siyah Darıca ,Kartal Gücü ,Beyaz Ihlamur, Kuyu Birlik ve Prestij atletik kulüpleri ile yarıştık. Ercan hocamızla beraber teknik ekipte Umut Van ve Fatih Kaplan vardı. Yöneticilerden de Mehmet Yayla ve birçok velimiz 3 gün boyunca bize eşlik etti.

Bu organizasyona katılmamızda emeği geçen herkese kulübümüz As Akyazıspor adına teşekkür ediyoruz dedi.