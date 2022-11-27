ASAKYAZISPOR AKÇAYSPORU RAHAT GEÇTİ 4-1

Sakarya Süper Amatör lig C gurubu Akyazı temsilcisi As Akyazıspor Akçay Spor’u Sinan 2,Muammer ve Ertuğrul’un golleriyle 4-1 mağlup etti, Akçay Spor’un golu ise 20 dakikada Recep’ten geldi.
As Akyazıspor teknik antrenörü M.Ali Çalışkan geçen hafta alınan Arifiyespor yenilgisi sonrası görevinden ayrılmasının ardından yeni antrenör İbrahim Altıntaş ile sahaya çıkan As Akyazıspor kendi saha ve seyircisinin önünde çıktığı Akçay Spor maçını rahat kazandı. As Akyazıspor Akçay Spor’u 4-1 gibi bir skorlar yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı
Saha : Akyazı Atatürk
Saat 16.00
Hakemler :Tayfun Güz** Ramazan Çiftçi** Furkan Köknar**
Goller: Dk.10,87 Sinan,Dk.43 Muammer,Dk,90+4 Ertuğrul As Akyazıspor.Dk. 20 Recep Akçay Spor
As Akyazıspor
Harun***Hasan***Eray***Anıl***İzzet***(Ertuğrul)Mert*** (Veysel) Muammer***Enes***Zeki***(Gazanfer) Efendi*** Sinan****(Kadir)
Ant: İbrahim Altuntaş
Akçay Spor
Beytullah** Recep** Recep ali***Furkan**Bedirhan**(Enes) Fatih**Oğuz (Doğukan) Arda** Şenol** (Enes) Tolgahan** Cihat**