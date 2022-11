ASAKYAZISPOR AKÇAYSPORU RAHAT GEÇTİ 4-1

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör lig C gurubu Akyazı temsilcisi As Akyazıspor Akçay Spor’u Sinan 2,Muammer ve Ertuğrul’un golleriyle 4-1 mağlup etti,

Sakarya Süper Amatör lig C gurubu Akyazı temsilcisi As Akyazıspor Akçay Spor’u Sinan 2,Muammer ve Ertuğrul’un golleriyle 4-1 mağlup etti, Akçay Spor’un golu ise 20 dakikada Recep’ten geldi.

As Akyazıspor teknik antrenörü M.Ali Çalışkan geçen hafta alınan Arifiyespor yenilgisi sonrası görevinden ayrılmasının ardından yeni antrenör İbrahim Altıntaş ile sahaya çıkan As Akyazıspor kendi saha ve seyircisinin önünde çıktığı Akçay Spor maçını rahat kazandı. As Akyazıspor Akçay Spor’u 4-1 gibi bir skorlar yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı

Saha : Akyazı Atatürk

Saat 16.00

Hakemler :Tayfun Güz** Ramazan Çiftçi** Furkan Köknar**

Goller: Dk.10,87 Sinan,Dk.43 Muammer,Dk,90+4 Ertuğrul As Akyazıspor.Dk. 20 Recep Akçay Spor

As Akyazıspor

Harun***Hasan***Eray***Anıl***İzzet***(Ertuğrul)Mert*** (Veysel) Muammer***Enes***Zeki***(Gazanfer) Efendi*** Sinan****(Kadir)

Ant: İbrahim Altuntaş

Akçay Spor

Beytullah** Recep** Recep ali***Furkan**Bedirhan**(Enes) Fatih**Oğuz (Doğukan) Arda** Şenol** (Enes) Tolgahan** Cihat**