ASAKYAZI YEŞİLYURT’A ACIMADI 5-1

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör A gurubunda Plyoff mücadelesi veren As Akyazıspor konuk ettiği Yeşil yurt Belde spor takımını 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Sakarya Süper Amatör A gurubunda Plyoff mücadelesi veren As Akyazıspor konuk ettiği Yeşil yurt Belde spor takımını 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Gurubunda alt sıralarda bulunan ve küme düşme mücadelesi veren Yeşilyurt Belde takımı yaptığı transferlerle daha da güçlenmesine rağmen Asakyazıspor karşısında tutunamadı ve farklı şekilde yanilerek evine puansız döndü.

Maça her iki takım da hızlı başladı. İlk gol Asakyazıspordan geldi. 11. Dakikada Efe ile öne geçen Asakyazı 1 dakika sonra kalesinde golü gördü. 12. Dakikada Yunus Emre Asakyazı filelerini havalandırarak takımının beraberliğini sağladı. 1-1

14. Dakikada Armağan AS Akyazısporu 2-1 öne geçiren golü attı..

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yaru As Akyazısporun hakimiyeti ile geçti. 58. Dakikada Armağan kendisinin 2. Takımının 3. Gölünü attı. 77. Dakikada Abdülsamet, 87. Dakikada da Görkemn penaltıdan attığı gollerle durumu 5-1 e getirdi.

SAHA: Akyazı Suni

ASAKYAZISPOR: Uğur*** Ali E.*** (Mustafa H.**) Samet*** Enes*** Ersin*** Serhat** (Abdülsamet**) amer*** Ali S.*** Efe*** (Efend,**) Ömer*** (Muhammet**) Armağan*** (Görkem***)

ANTRENÖR: Ercan Öztürk

YEŞİLYURT BELDE: Adem* Serhat** (Sezer**) Arda ** Batuhan** (Sercan**) Mirsat** Levent** Burak** Hakan**(Rahim**) Yunusemre** Arda** Erkan**

ANTRENÖR: Orhan Kumru

GOLLER: Dk. 11 Efe, Dk.14-58 Armağan, Dk.77 Abdülsamet, Dk. 87 Görkem Penaltıdan (AsAkyazıspor) Dk.12 YunusEmre (Yeşilyurt Beldespor)