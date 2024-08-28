Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 28-08-2024 23:09   Güncelleme : 28-08-2024 23:17

ASAKYAZI SPORDA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

​​​​​​​Geçtiğimiz yıl şampiyonluk parolası ile girdiği Süper amatör kümenin iddialı takımlarından As Akyazıspor  şampiyonluk yaşayamadı.

ASAKYAZI SPORDA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk parolası ile girdiği Süper amatör kümenin iddialı takımlarından As Akyazıspor  şampiyonluk yaşayamadı.

2024-205 futbol sezonunun başlamasına bir ay gibi bir zaman kala çalışmalarına başlayan As Akyazspor, takımını yaptığı transferlerle birlikte çalışmalara başladı. Akyazı suni sahada  yapılan çalışmalara takımın alt guruplarından oluşan bir sporcu ordusu da katılınca tam bir şenlik havası oldu.

Kulüp Başkanı Şamil Türkan geçen yıl kaçırdığımız şampiyonluğu bu yıl mutlaka elde edeceklerini bunun için takımı yaptıkları transferlerle güçlendirdiklerini söyledi. Alt yapıya da önem verdiklerini ifade eden başkan Türkan  gelecek yıllarda takımımızı kendi yetiştirdiğimiz gençlere emanet etmek hedeflerimiz arasında olacak dedi.

İŞTE TAKIMIN YENİ TRANSFERLERİ VE GELDİKLERİ KULÜPLER

 

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