ASAKYAZI SPORDA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

​​​​​​​Geçtiğimiz yıl şampiyonluk parolası ile girdiği Süper amatör kümenin iddialı takımlarından As Akyazıspor şampiyonluk yaşayamadı.

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk parolası ile girdiği Süper amatör kümenin iddialı takımlarından As Akyazıspor şampiyonluk yaşayamadı.

2024-205 futbol sezonunun başlamasına bir ay gibi bir zaman kala çalışmalarına başlayan As Akyazspor, takımını yaptığı transferlerle birlikte çalışmalara başladı. Akyazı suni sahada yapılan çalışmalara takımın alt guruplarından oluşan bir sporcu ordusu da katılınca tam bir şenlik havası oldu.

Kulüp Başkanı Şamil Türkan geçen yıl kaçırdığımız şampiyonluğu bu yıl mutlaka elde edeceklerini bunun için takımı yaptıkları transferlerle güçlendirdiklerini söyledi. Alt yapıya da önem verdiklerini ifade eden başkan Türkan gelecek yıllarda takımımızı kendi yetiştirdiğimiz gençlere emanet etmek hedeflerimiz arasında olacak dedi.

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