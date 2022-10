ASAKYAZI İYİ BAŞLADI 3-1

Maçı 3-1 kazanan As Akyazıspor 2022-2023 futbol sezonuna üç puanla başlamış oldu.

Lig C Grubu takımlarından As Akyazıspor ilk maçında sahasında Taraklıspor’la karşılaştı. Ev sahibi ilk yarıyı 15’nci dakikada Enes’in golüyle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının başında 48’de Muhammer farkı ikiye çıkarttı. Konuk ekip 68’de penaltıdan İrfan ile umutlansa da maçın sonucunu 84’de Gazanfer söyledi. Maçı 3-1 kazanan As Akyazıspor 2022-2023 futbol sezonuna üç puanla başlamış oldu.

As Akyazıspor:3

Taraklıspor : 1

Saha: Akyazı

Hakemler: Zeki Erdem Şen** Basri Batmaz** Ayferen İnanır**

As Akyazıspor: Muhammet** Efendi* Zeki** (Gazanfer*) Muhammet* Soner* İzzet* Yağız* (Semih) Enes* Oğuzhan* (Veysel) Hasan Ö.* Abdülsamed* (Muhammet*)

Antrenör: Mahmet Ali Çalışkan

Taraklıspor: Mert** Yiğit** Göktan** Kutlu** (Yunus*) Barış* Erhan* (Can**)

Berkay** Yakuphan** İrfan** Semih** (İsmail*) Gürkan*

Antrenör: Turgay Özen

Goller: Dk.15 Enes, Dk.48 Muammer, Dk.84 Gazanfer (As Akyazıspor), Dk.68 İrfan (Taraklıspor PENALTIDAN )