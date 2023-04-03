ASAKYAZI İŞİ ZORA SOKTU 1-3

Sakarya Süper Amatör Lig play-off grubunda üçüncü hafta maçında As Akyazıspor ve Kocadöngelspor karşı karşıya geldi

Sakarya Süper Amatör Lig play-off grubunda üçüncü hafta maçında As Akyazıspor ve Kocadöngelspor karşı karşıya geldi. 2 maçta 3 puan toplayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Kocadöngelspor oldu.



As Akyazıspor-Kocadöngelspor: 1-3

Hakemler: Suat Güz**Önder Demir **Furkan Köknar**

Saha:Erenler suni çim 1

Kocadöngelspor: Berat Akçay, Ali Yaşar Aral, Hüseyin Akbaş, Mehmet Ali Bahadır, İbrahim Ethem Sarıcan, Senad Sancak, (Hakan)Emre Akbaş, Usame Öztoprak,(Taha) Ensar Özkaya,(Muhammet) Batuhan Berke Elma, Erdi Akyel(Bilal)

Teknik Sorumlu: Zekeriya Aygün

As Akyazıspor : Muhammet Gülmek, Anıl Abanoz, Dindar Süel, Mevlüd Ogün Hızlısoy, Muhemmet( Ebubekir)Yeşildaş, Okan Yıldırım, Zeki Görkem Baştan, Enes Şimşek,(Muammer) Aziz Mira Kılıç, Efendi Derin(Sinan), Recep Hikmet

Teknik Sorumlu: İbrahim Altuntaş

Goller: Dk 37 Ogün (Asakyazıspor) Dk 42-55 Ensar Dk 88 Hakan( Köcadöngelspor)