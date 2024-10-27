AS AKYAZISPOR’DAN GOL ŞHOV  8-1

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör lig B gurubunda mücadele eden As Akyazı Spor sahasında konuk ettiği Kocaali Sahil Spor’u 8-1 gibi farklı skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Sakarya Süper Amatör lig B gurubunda mücadele eden As Akyazı Spor sahasında konuk ettiği Kocaali Sahil Spor’u 8-1 gibi farklı skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu.

As Akyazıspor gençlerden kurulu rakibi Kocaali Sahil Spor’u karşısında maça etkili başladı ve ilk golü 12.dakikada Samet’in kafa vuruşuyla buldu ve 1-0 öne geçti.

As Akyazıspor sırasıyla 15.dakikada Berk, 22.dakikada Baha, 24.dakikada Ömer ve 34.dakiakada Baha ile arka arkaya goller buldu ve soyunma odasına 5-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 oyuncusunu değişerek başlayan ekibimiz gol ararken kalesinde gol gördü ve skor 5-1’e geldi.

As Akyazıspor 69.dakikada Murat, 72.dakikada Emirhan ve son olarak 88.dakiakada Baha ile goller bularak mücadeleyi 8-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapadı.

Saha. Akyazı Atatürk Sunni çim

Saat 14.00

Hakemler: Muhammet Emin Çelik, Haktan Topal, Efe Eyüp Erkul

As Akyazıspor

Uğur, Ahmet, Serhat,Samet, Alper, Mustafa, Ebubekir, Berk, Ömer, Abdul Samet, Baha.

Ant: Ercan Öztürk

Kocaali Sahil Spor

Talha, Tamer,Onur, Ahmet, Aziz,Behram,İsmail, Tayyip, Mehmet, Hüseyin, Kaan.

Ant: Uğur Tarakçı