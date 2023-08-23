ARIZA GİDERİLDİ SU AKMAYA BAŞLADI

​​​​​​​Akyazı Dokurcun Haydarlar İlimliden gelmekte olan içme sularının ana hattında meydana gelen arıza nedeniyle üç günden beri akmayan

Akyazı Dokurcun Haydarlar İlimliden gelmekte olan içme sularının ana hattında meydana gelen arıza nedeniyle üç günden beri akmayan ve büyük sıkıntı yaşayan Akyazı’ya bağlı Kuzuluk’un Şose, Orta ve Topçusırtı Mahalle sakinleri, Mahalle Muhtarlarında desteğini alan Genel Müdürleri Yiğit Turan başta olmak üzere SASKİ’ nin olağanüstü bir gayretle çalışması sonucu arıza giderildi ve çeşmelerinden su akmaya başlayınca da derin bir OH çekip mutluluk yaşadı.

ÇALIŞMA 14 SAAT SÜRDÜ

Kuzuluk ana depoda içme suyunun azalması üzerine arıza arayışına giren Mahalle Muhtarları ile SASKİ Akyazı yöneticileri uzun bir çalışmanın ardından Kuzuluk’a içme suyu getiren ana hattaki arızayı buldu ve arızanın bulunmasının ardından da başlattığı ve 14 saat aralıksız devam eden çalışmayla da arızayı giderdi ve üç mahalleye içme suyu vermeye başladı.

GENEL MÜDÜR TURAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İZLEDİ

Makama gelen Kuzuluk’un üç mahalle muhtarını dinleyen, arıza nedeniyle çektikleri sıkıntıları ilk ağızdan öğrenen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan beraberinde Genel Müdür yardımcısı Hüseyin Cinal, İlçe İşletmeler Daire Başkanı Mesut Özkan, SASKİ Özel Kalem Müdürü Kemalettin Kaya olduğu halde Akyazı’ya geldi ve SASKİ ekibinin çalışmalarını yerinde inceledi. SASKİ ilçe Müdürü Ömer Faruk Duman ve Mahalle Muhtarlarından çalışmalarla ilgili bilgiler alan Genel Müdür Turan, arızanın giderilmesi noktasında üstün gayret gösteren ve gece gündüz demeden çalışan SASKİ ekibine ve onlara her konuda destek veren Mahalle Muhtarlarını tebrik etti ve başarılı çalışmalarından ötürü de kutladıktan ve sürdürülen çalışmaları bir müddet takip ettikten sonra ekibiyle birlikte Sakarya’ya geri döndü.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR VE ÇAĞRI VAR

Kuzuluk’un üç Mahalle Muhtarı içme suyu konusunda yaşadıkları sıkıntı sırasında olağan üstü çalışan ve sıkıntıyı kısa sürede sonlandıran SASKİ Akyazı İlçe Müdürü Ömer Faruk Duman ile ekibine, Kendilerini makamında kabul eden, sıkıntılarını can kulağı ile dinleyen, ekibine “sıkıntıyı sonlandırın” talimatı veren, görüşmenin ardından üst düzey yönetici ekibiyle birlikte Akyazı’ya gelen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’ın şahsında tüm SASKİ yöneticilerine teşekkür ederken mahalle sakinlerine de “ Suyu bilinçli kullanalım. Bahçe sulamayalım. Suda tasarruf yapalım” çağrısı yaptı.