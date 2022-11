  ARİFİYESPOR YENİLGİSİ ASAKYAZISPOR’DA İSTİFA GETİRDİ

As Akyazı’spor antrenörü M.Ali Çalışkan bu hafta alınan Arifiyespor yenilgisi sonrası kendi talebi doğrultusunda görevi bıraktığını açıkladı.

As Akyazı’spor antrenörü M.Ali Çalışkan bu hafta alınan Arifiyespor yenilgisi sonrası kendi talebi doğrultusunda görevi bıraktığını açıkladı.

As Akyazısporda hocanın görevi bırakmasının ardından takımı Kaptan ve yardımcı antrenör Sinan Pektemek Akçayspor maçına hazırlayacak.

İşte M.Ali Çalışkan’ın Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Açıklama

SPOR CAMİAMIZA DOSTLARIMIZA DUYURULUR .Teknik adamlığını yaptığım AS AKYAZISPOR da kendi talebim üzerine yönetim kurulunun onayı ile ayrılmış bulunmaktayım. Her iki tarafada hayırlı olsun. AS AKYAZISPOR takımına bundan sonrasındaki müsabakalarda başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. SAYGILARIMLA.