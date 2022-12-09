ARİFİYE’NİN YENİ ACISI RESİM ÖĞRETMENİMİZ ŞAFAK GÖKŞİN VEFAT ETTİ

Arifiye İlköğretmen okulunda 1962-1965 yılları arasında Resim Öğretmenliği yapan aynı okulda Okulun Müzik öğretmenliğini yapan Yurdanur Gökşin’in eşi

Arifiye İlköğretmen okulunda 1962-1965 yılları arasında Resim Öğretmenliği yapan aynı okulda Okulun Müzik öğretmenliğini yapan Yurdanur Gökşin’in eşi Şafak Gökşin bugün Balıkesir’de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Binlerce öğretmenin yetişmesinde emekleri olan olan Şafak Gökşin 20 yıl kadar önce eşi Yurdanur Gökşin’i kaybetmiş ve bundan sonraki ömründe yalnız yaşamış ve yaşamını resim yaparak geçirmiş ve de birçok sergiler açmıştı. Son iki yıl öncesine kadar Geleneksel Arifiye buluşmalarına da katılan Şafak Gökşin rahatsızlığı nedeniyle kalan ömrünü evinde tedavi ile geçirmişti.

Arifiye mezunları ile vefatına kadar bağlantısını kesmeyen Öğretmenlerin öğretmeni Şafak Gökşin’in vefatı Arifiye mezunu öğretmenler arasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Cenazesi 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Vefat ettiği Balıkesir’den alınarak ikameti olan İzmir’de toprağa verilecek.

ŞAFAK GÖKŞİN KİMDİR ?

Bolu 1938 doğumlu olan Resim öğretmeni Şafak Gökşin, Bolu İlköğretmen Okulu’nda başladığı öğrenimini, Çapa İlköğretmen Okulu Resim seminerinde bitirir. Ara vermeksizin Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitiren Gökşin, 1959 yılında Sivas Pamukpınar İlköğretmen Okulu’na atanarak mesleğe girer. 1962 yılında Arifiye İlköğretmen Okulu’na atanan Gökşin 1965 yılına dek görev yaparak, Arifiye’den askere gider. Askerlik dönüşü Adapazarı Ali Dilmen Lisesi’ne atanan Gökşin, burada müdür başyardımcılığı görevine ve daha sonra da müdürlük görevine gelir. Eşi Yurdanur Gökşin’in Arifiye İlköğretmen Okulu’nda görevli olması nedeniyle, Arifiye ile bağı bu süre içinde sürmüştür.

Arifiye’den İstanbul-Çapa Ortaokulu resim öğretmenliği ve müdür başyardımcılığı görevine gelen Gökşin, daha sonra sırası ile Çavuşoğlu Kolejinde müdür başyardımcısı, Uğur Koleji müdür başyardımcısı görevlerinde bulunarak İzmir’e taşınır. Özel Türk Koleji müdür yardımcılığı görevinden sonra emeklilik yaşamına başlayan Şafak Gökşin, geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yeniden ressamlığa dönerek, “Gökşin Sanatevi”ni kurar ve öğrenciler yetiştirir. İstanbul’da iki kez olmak üzere, çeşitli yurt köşelerinde sergiler açar.”

Mekanı cennet olsun…

Şebnem Gökşin (kızı): 0536 269 40 25