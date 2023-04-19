ARİFİYE İLKÖĞRETMEN OKULU 1968 MEZUNU EMEKLİ ÖĞRETMEN ZİHNİ BEYAZ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ. 18 Nisan 2023

​​​​​​​Aslen İlçemiz Fatih Mahallesi Ada caddesi halkından olup emekli olduktan sonra İzmir’de yaşamını sürdüren Arifiye İlk öğretmen Okulu mezunu emekli öğretmen Zihni Beyaz İzmir’de işyerinde Motorsikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu

Aslen İlçemiz Fatih Mahallesi Ada caddesi halkından olup emekli olduktan sonra İzmir’de yaşamını sürdüren Arifiye İlk öğretmen Okulu mezunu emekli öğretmen Zihni Beyaz İzmir’de işyerinde Motorsikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

Sanayi esnaflarından çay ocağı işletmecisi Zeki Beyaz’ın abisi Kadir Beyaz’ın amcası sanayi esnaflarından Mehmet ve Uğur Beyaz’ın amcasının oğlu emekli öğretmen Mustafa Özmen’in dayısının oğlu olan emekli öğretmen Zihni Beyaz bugün Ada caddesi üzerindeki evinde alınan helallik sonrası getirildiği Seyfeler Mahallesi camiinde kılınan ikindi namazı ve cenaze namazı sonrası Seyfeler Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Sakarya Milletvekili adayları da katıldı.

73 yaşında hayata veda eden Arifiye İlk öğretmen okulu 1968 mezunu zihni Beyaz’a Allah’tan rahmet,yakınları, sevenleri ve Milli Eğitim camiasına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye için tel: kardeşi Zeki Beyaz; 05427734315