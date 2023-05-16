Anneler günlerinde çiçekçilerin yüzünü güldürdü

​​​​​​​14 Mayıs günü Akyazılılar bir taraftan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine kilitlenirken, diğer taraftan da aynı günün Anneler gününe denk

14 Mayıs günü Akyazılılar bir taraftan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine kilitlenirken, diğer taraftan da aynı günün Anneler gününe denk gelmesi ile hareketli bir gün yaşadılar.

Akyazılı seçmenler önce sandıklara giderek oylarını kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra önce çiçekçilere, sonra da günleri nedeniyle aldıkları çiçekleri vermek için evlerine koştular.

Anneler günü münasebetiyle artan müşteriler ve beklediklerinin üzerindeki satışlar Akyazılı çiçekçilerin yüzünü güldürdü ve “keşke her günümüz Anneler günü gibi olsaydı” demekten de kendilerini alamadılar.