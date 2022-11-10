Anadolu Lisesi yöneticileri ziyaret turunda

​​​​​​​Akyazı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri beraberlerinde okul müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu olduğu halde İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve

Akyazı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri beraberlerinde okul müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu olduğu halde İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Ziyarette Okul Aile Birliği başkanı Naim Yolcu yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili olarak başlattıkları çalışmalar ve okullarının var olan sıkıntı ve eksikler hakkında Kaymakam ve Belediye başkanına bilgi verdiler.

Ziyaretlerle ilgili açıklama Okul Aile Birliği Başkanı Naim Yolcu’dan geldi. Yolcu, yararlı iki ziyaret yaptık. Bu ziyaretlerde hem çalışmalarımızı anlattık hem de sıkıntılarımızı arz ettik. Burada önemli olan Akyazı’mızın yüz akı olan okullarımızdan biri olan Anadolu Lisemizin eğitim ve öğretimini sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde sürdürmesidir dedi ve ziyaretlerde kendilerine gösterilen yakın ilgi için de teşekkür etti.