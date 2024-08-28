ANA OKULLARININ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

​​​​​​​2024-2025 Öğretim yılı çalışma programında yer alan Okul öncesi öğrencilerinin etkinliklerinden olan okul öncesi farkındalık etkinliği

2024-2025 Öğretim yılı çalışma programında yer alan Okul öncesi öğrencilerinin etkinliklerinden olan okul öncesi farkındalık etkinliği çarşı içinde düzenlenen programda vatandaşlara gösterildi.

Program Açılış saygı istiklal marşı ile başladı. Programda Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yaptığı konuşmada okul öncesi eğitimin öneminin altını çizerek bütün velileri çocuklarını bu eğitimden faydalanmaları çağrısında bulundu.

Okul Öncesi Okul Müdürleri de söz alarak okullarındaki çalışmaları hakkında bilgiler aktardılar.

Konuşmaların ardından protokol ve veliler Okul öncesi ana okulları kendi stantlarında öğrencilerinin hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri ile akıl oyunları aletlerini kullanarak meydana getirdikleri eserlerini sergilediler.

Akyazı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri Okul Öncesi farkındalık etkinliğine Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğiim Müdürü Hasan Can, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Stantları gezen ve miniklerin çalışmalarını yerinde izleyen davetliler okul müdürleri ile öğretmenlerine teşekkür ettiler.