Ana caddelerde trafik keşmekeşliği

​​​​​​​Akyazı’nın girişinden itibaren Kuzuluk istikameti çıkışına kadar olan ada caddesi, bankalar caddesi ve mudurnu caddesi isimlerini taşıyan ana

Akyazı’nın girişinden itibaren Kuzuluk istikameti çıkışına kadar olan ada caddesi, bankalar caddesi ve mudurnu caddesi isimlerini taşıyan ana caddelerde günün bazı saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı hem seyahat eden vatandaşa hem de sürücülere sıkıntılı anlar yaşatıyor.

İlçe merkezinde yolcu taşıma işi yapan midibüslerin yanı sıra Adapazarı’ndan gelip ilçe merkezini bir baştan diğer başa geçen yolcu taşıma araçları, ilçe merkezinden çeşitli mahallelere yolcu taşıyan ve Küçük Sanayi Sitesi yanına inşa edilen terminale girme zorunluluğunda olan midibüs ve minibüslerin de şehir merkezindeki bahse konu olan ve aynı güzergah üzerinde bulunan ana caddeleri kullanmalarıyla meydana gelen trafik sıkışıklığına özel araçların ve zaman zaman da ağır vasıta araçların aynı caddeler üzerinde gidip geliyor olmalarından kaynaklı olarak meydana gelen trafik sıkışıklığı gerçekten Akyazılılar için kabus olmaya başladı.

Akyazılılar, ana caddeler üzerindeki trafik sıkışıklığına belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekiplerinin mutlak surette çare bulmaları gerekiyor. Ayrıca ilçemizdeki araç sayısının bir ç ok ilden daha fazla olduğunu da biliyoruz. O nedenle şu anda kullanılan ana caddelerdeki bu sıkışıklığın tamamen giderilebilmesi için mutlak surette bu ana caddelere alternatif olarak şehri bir baştan diğer başa geçişi sağlayacak yeni en az iki çevre yolu yapılması gerektiği belirtiyoruz ve yetkilileri bu konuda çalışma yapmaya davet ediyoruz dediler.