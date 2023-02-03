HAFTANIN PROGRAMI 4 Şubat Cumartesi
Saha: Akyazı
14.00 Alaağaçspor-Ferizli 2011
18.00 As Kuzuluk-Çarkasamiye
Saha: Erenler 1
19.00 Maltepe Gençlik-1890 Reşadiye
Saha: Kocaali
17.00 Kızılcık-Kuzuluk
Saha: Erenler 2
16.00 Sakarya Caddesi-Akyazı Akın 5 Şubat Pazar
Saha: Akyazı
14.00 As Akyazı-Yeşilşurt Belde 16.00 Hasanbey-Karapürçek
18.00 Akyazı Yenicami-Söğütlüspor
Saha: Erenler 1
14.00 Sakarya Çark-Akyazıgücü
16.00 Yıldırımspor-Küçücek Belde
Saha: Kuzuluk
14.00 Pazarköy Eğitim-Ada FK 16.00 Harunusta-32 Evlerspor
Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 03-02-2023 21:16
AMATÖR FUTBOLDA TAKIMLARIMIZIN MAÇLARI
HAFTANIN PROGRAMI 4 Şubat Cumartesi
HAFTANIN PROGRAMI 4 Şubat Cumartesi
Bizim Akyazı
Bizim Akyazı