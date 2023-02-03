Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 03-02-2023 21:16

AMATÖR FUTBOLDA TAKIMLARIMIZIN MAÇLARI

HAFTANIN PROGRAMI                                                                    4 Şubat Cumartesi

AMATÖR FUTBOLDA TAKIMLARIMIZIN MAÇLARI

HAFTANIN PROGRAMI                                                                    4 Şubat Cumartesi
                                                                                                            Saha: Akyazı
14.00 Alaağaçspor-Ferizli 2011
18.00 As Kuzuluk-Çarkasamiye
                                                                                                            Saha: Erenler 1
19.00 Maltepe Gençlik-1890 Reşadiye
                                                                                                           Saha: Kocaali
17.00 Kızılcık-Kuzuluk
                                                                                                            Saha: Erenler 2
16.00 Sakarya Caddesi-Akyazı Akın                                                                                                                                                            5 Şubat Pazar
                                                                                                            Saha: Akyazı
14.00 As Akyazı-Yeşilşurt Belde                                                      16.00 Hasanbey-Karapürçek
18.00 Akyazı Yenicami-Söğütlüspor
                                                                                                            Saha: Erenler 1
14.00 Sakarya Çark-Akyazıgücü
16.00 Yıldırımspor-Küçücek Belde
                                                                                                            Saha: Kuzuluk
14.00 Pazarköy Eğitim-Ada FK                                                         16.00 Harunusta-32 Evlerspor

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