ALTINDEREDE YANGIN FACİASI 1 ÖLÜ 2 YARALI

Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesi'nde iki ayrı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesi'nde iki ayrı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesi Arnavut Sokak’ta bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayın yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın yan eve de sıçradı. Yangını fark eden çevre sakinleri duruma müdahale ederken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grubu çıkan yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar.

Çıkan yangında evde yatalak olarak yaşayan Hatun Çubukçu hayatını kaybederken, engelli eşi Temel Çubukçu ve oğulları Metin Çubukçu yaralandı.

Ölen anne Akyazı Devlet Hastanesi morguna, yaralı baba Temel ve oğlu Metin Çubukçu Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonrası yaralılar Temel ve Metin Çubukçu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybeden felçli yaşlı kadın dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hatun Çubukçu bu gün Altındere Gündoğan Mahallesi camiinde İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.