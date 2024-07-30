Alper Esen’ine kavuştu

​​​​​​​Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Kahraman ve Yıldız kahraman çifti yakışıklı oğulları Alper’i Leyla Uzun-Kemalettin Ünlü çiftinin güzel kızları Esen’le düzenledikleri muhteşem bir düğünle evlendirdi.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Kahraman ve Yıldız kahraman çifti yakışıklı oğulları Alper’i Leyla Uzun-Kemalettin Ünlü çiftinin güzel kızları Esen’le düzenledikleri muhteşem bir düğünle evlendirdi.

Yakıcı Garden düğün bahçesinde gerçekleşen düğünde mutlu çiftin nikahı Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından kıyıldı. Nikahı kıyan Başkan Soykan evlilik cüzdanını gelin hanıma “hayırlı olsun, mutlu olun” dileklerini sunarak verdi.

Gerçekleşen düğüne her iki ailenin yakınları ile siyasiler, STK başkanları, Mahalle Muhtarlarını ile birlikte kalabalık davetli katıldı.

Dedesi Ali, babaannesi Zeynep, babası Alpay ve annesi Cevahir ile birlikte düğüne katılan 2,5 yaşındaki Lina Akgün sempatik tavırları, sürekli gülen yüzü, verdiği öpücüklerle gecenin maskotu ve en güzel çocuğu unvanını Allah nazarlardan saklasın dedirtmeyi almayı başardı.

Düğün sonrası açıklama damat babası Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman’dan geldi. Kahraman, davetlerine katılan ve mutluluklarını paylaşanlara teşekkür etti.