Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 05-10-2022 00:51

Alpaslan Bayraktar’a sürpriz yaş günü

​​​​​​​48 yaşına giren Akyazı Belediyesinde temizlik Amiri olarak görev yapan başarılı personel Alpaslan Bayraktar için bağlı olduğu birim çalışanları tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Alpaslan Bayraktar’a sürpriz yaş günü

48 yaşına giren Akyazı Belediyesinde temizlik Amiri olarak görev yapan başarılı personel Alpaslan Bayraktar için bağlı olduğu birim çalışanları tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Bağlı olduğu Belediye başkan yardımcısı ve Müdürü ile mesai arkadaşları tarafından hazırlanan doğum günü pastasını mutluluk içinde kesen Alpaslan Bayraktar, bu anlamlı günü hazırlayan dost ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.

Alpaslan Bayraktar için düzenlenen ve mesai arkadaşlarının tam kadro katıldığı yaş günü kutlaması pastaların yenilmesi ve tatlı sohbetlerin ardından son buldu.

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