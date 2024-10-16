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Vefat

Aleyna'ya acı veda!

Vefat 38 OKUNMA

Aleyna'ya acı veda!

​​​​​​​Öğrenim gördüğü Zonguldak'ta intihar ederek vefat eden 20 yaşındaki Aleyna Yenilmez, Akyazı'da gözyaşları ile toprağa verildi. Akyazı Fatih Mahallesinde ikamet eden Himmet Yenilmez'in Kızı,

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Öğrenim gördüğü Zonguldak'ta intihar ederek vefat eden 20 yaşındaki Aleyna Yenilmez, Akyazı'da gözyaşları ile toprağa verildi. Akyazı Fatih Mahallesinde ikamet eden Himmet Yenilmez'in Kızı, Ertuğrul Yenilmez'in Kız Kardeşi 19 yaşındaki Aleyna Yenilmez tahsil için gittiği Zonguldak ilindeki bir öğrenci evinde canına kıyarak hayatını kaybetti. Cenazesi Ömercikler Camii'nde Öğlen sonrası Ömercikler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından süt fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. İntihar ederek hayatına son veren Aleyna’nın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.