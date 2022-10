Alaağaçspor’un yıldız sultanları hazır gibi 3-0

Akyazı’nın efsane kulüplerinden Alaağaçspor yeni yönetimiyle sporun her branşında yarışıyor.

Akyazı’nın efsane kulüplerinden Alaağaçspor Futbol ’un yanı sıra bu yıl her branşta sahada oluyor. Alaağaçspor Küçük Kızlar Voleybol takımı hazırlık maçında Sakarya Gelişim Spor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Alaağaçspor voleybol yıldız kızlar takımı olarak bu akşam Gelişim spor yıldız kızlar takımı ile bir hazırlık maçı yaptı. Yapılan hazırlık maçında Alaağaçspor Gelişim Spor’u 3-0 gibi farkla mağlup etti.