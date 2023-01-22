ALAAĞAÇSPOR’UN GÖZÜ ZİRVEDE  2-0

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör A gurubunda mücadele eden Akyazı temsilcisi Alaağaçspor bugün Akyazı suni çimde sahada misafir ettiği Harmanlık

Sakarya Süper Amatör A gurubunda mücadele eden Akyazı temsilcisi Alaağaçspor bugün Akyazı suni çimde sahada misafir ettiği Harmanlık sporu her iki devrede de attığı gollerle 2-0 mağlup ederek zirveye göz dikti.

Maça iyi başlayan Alaağaçspor maçın ilk yarısını 15.dakikada Ali Can Çapa’nın kafa golü ile 1-0 önde kapadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Onur Yıldırım 61. düzgün bir vuruşla takımının 2.golünü kaydetti, Alaağaçspor maçtan 2-0 galip ayrılarak play of şansını sürdürdü.

Alaağaçspor

Yusuf,Recep,Alper,Dindar,Salih,Okan,Recep H,Erkan,Tayyip, Mehmetcan, Efe.

Ant:Murat Yıldırım

Harmanlıkspor

Emirhan,Uğur,Atıf,Kazım,Doğanay,Bilal,Kerem,Arda,Abbas, Cengizhan,Emin Mert

Ant:Teyfik Tetik

GOLLER: Dk.15 Ali Can, Dk.61 Onur (Alaağaçspor)