Alaağaçspor U 17 takımının hedefi Türkiye şampiyonasına katılmak

Akyazı Alaağaçspor U 17 futbol takımı hedefi 29 Mayıs 2023 pazartesi günü saat 17.00 de Erenler 1 No.lu sahada Erenlerspor U 17 takımıyla Play/0ff ikinciliği için yapacağı baraj maçını kazanmak, sonra da diğer grup

Akyazı Alaağaçspor U 17 futbol takımı hedefi 29 Mayıs 2023 pazartesi günü saat 17.00 de Erenler 1 No.lu sahada Erenlerspor U 17 takımıyla Play/0ff ikinciliği için yapacağı baraj maçını kazanmak, sonra da diğer grup ikincisi olan Karasuspor U 17 takımıyla 1 Haziran 2023 Perşembe günü yine aynı sahada v e aynı saatte oynayacağı maçı da kazanıp Türkiye şampiyonasına katılmak.

Antrenörleri Murat Yıldırım’ın önderliğinde bu sezon önemli başarılara imzasını atan Alaağaçspor U 17 takımı kendisini Türkiye şampiyonasına götürecek olan iki maçı da kazanabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alaağaçspor başkanı Adem Altun, kulüp olarak her dalda gençlere önem verdiklerini söyledi ve U 17 futbol takımımızın oynayacağı iki Play/Off maçını da kazanıp Türkiye finallerine gitmesi en büyük arzumuzdur dedi ve hem kendi takımına hem de rakip takımları başarı diledi.