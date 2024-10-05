ALAAĞAÇSPOR  SAHASINDA KOCAALİSAHİLSPORA PUAN KAPTIRDI

Alaağaçspor süper amatör ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Kocaalisahilspor’la 1-1 berabere kalarak 2 puandan oldu.

Alaağaçspor süper amatör ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Kocaalisahilspor’la 1-1 berabere kalarak 2 puandan oldu.

Baştan sona üstün bir futbol oynayan ancak Alaağaç forvetlerinin yakaladığı bir çok pozisyondan yararlanamamaları yüzünden çok önemli 2 puan kaybetti. Alaağaçspor goller beklerken 38. Dakikada kalesinde golü gördü. 0-1

İlk yarı bu sonuçla kapandı.

İkinci yarı yine üstün olan taraf Alaağaçspor’du. Ancak bir türlü istediği golü bulamadı. 81. Dakikada Kocaali ceza alanındaki karambolde top üst direkten kale direğinin dibine indi. Ayağına gelen bu kısmeti iyi değerlendiren Yakup topu filelere gönderdi. 1-1

Maçta başka gol olmayınca takımlar puanları paylaştı.

STAT: Akyazı Suni

HAKEMLER: Muhammet Emir Çelik- Murat Taşçıkar- Arda Harman

ALAAĞAÇSPOR: Harun ** Süleyman** (Mehmet**) Murat*** Berat *** Selim ** Burak** Yakup*** (Abdüssamet**) Necmi ** (Ulaş**) Cihan** Ahmet ** (Mustafa**)Emrah**

Antrenör: Zeki Taş

KOCAALİSAHİL: Serdar*** A.Aziz** Ahmet Nuri** Ahmet** Onur***Umut** (Ahmet **) Kaan ** Tayyip** Hüseyin** M.Ali** (Tamer**) Mustafa ** (Yusufcan**)

ANTRENÖR: Uğur Tarakçı

GOLLR: Dk. 38 Onur (Kocaalisahil) Dk.81 Yakup (Alaağaçspor)