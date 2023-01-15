ALAAĞAÇSPOR LİGİN 2. YARISINA HIZLI BAŞLADI 5-2

Sakarya Süper Amatör ligde mücadele eden Akyazı temsilcisi Alaağaçspor Deplasmanda Çaybaşı Bekirpaşaspor’u 5-2 gibi farlı bir skorla mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.
Çaybaşı Bekirpaşa
Muhammet,Berat,Halil,Ömer,Efehan,Emrah,Hamza,Mehmet,F.Efe,Volkan,Aşkın
Ant: Bayram Berber
Alaağaçspor
Yusuf,Recep,Ebubekir,Dindar,Salih,Okan,Recep,.77
Erkan, Tayyip,Mehmetcan,Efe Ali,
Ant: Murat Yıldırım
Goller Dk.9 Erhan, Dk.39 Tayyip, Dk.49, Dk, Mehmetcan, Dk.73 Recep Alaağaçspor.
Dk.79 Melih,Dk.85 Emrah Çaybaşı Bekirpaşaspor