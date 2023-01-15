Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 15-01-2023 01:12   Güncelleme : 15-01-2023 01:13

ALAAĞAÇSPOR LİGİN 2. YARISINA HIZLI BAŞLADI 5-2

Sakarya Süper Amatör ligde mücadele eden Akyazı temsilcisi Alaağaçspor Deplasmanda Çaybaşı Bekirpaşaspor’u 5-2 gibi farlı bir skorla mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

ALAAĞAÇSPOR LİGİN 2. YARISINA HIZLI BAŞLADI 5-2

Sakarya Süper Amatör ligde mücadele eden Akyazı temsilcisi Alaağaçspor Deplasmanda Çaybaşı Bekirpaşaspor’u 5-2 gibi farlı bir skorla mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Çaybaşı Bekirpaşa

Muhammet,Berat,Halil,Ömer,Efehan,Emrah,Hamza,Mehmet,F.Efe,Volkan,Aşkın

 Ant: Bayram Berber

Alaağaçspor

Yusuf,Recep,Ebubekir,Dindar,Salih,Okan,Recep,.77

Erkan, Tayyip,Mehmetcan,Efe Ali,

Ant: Murat Yıldırım

Goller Dk.9 Erhan, Dk.39 Tayyip, Dk.49, Dk, Mehmetcan, Dk.73 Recep Alaağaçspor.

Dk.79 Melih,Dk.85 Emrah Çaybaşı Bekirpaşaspor

 

 

 
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