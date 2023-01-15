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ALAAĞAÇSPOR LİGİN 2. YARISINA HIZLI BAŞLADI 5-2

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ALAAĞAÇSPOR LİGİN 2. YARISINA HIZLI BAŞLADI 5-2

Sakarya Süper Amatör ligde mücadele eden Akyazı temsilcisi Alaağaçspor Deplasmanda Çaybaşı Bekirpaşaspor’u 5-2 gibi farlı bir skorla mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Sakarya Süper Amatör ligde mücadele eden Akyazı temsilcisi Alaağaçspor Deplasmanda Çaybaşı Bekirpaşaspor’u 5-2 gibi farlı bir skorla mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Çaybaşı Bekirpaşa Muhammet,Berat,Halil,Ömer,Efehan,Emrah,Hamza,Mehmet,F.Efe,Volkan,Aşkın Ant: Bayram Berber Alaağaçspor Yusuf,Recep,Ebubekir,Dindar,Salih,Okan,Recep,.77 Erkan, Tayyip,Mehmetcan,Efe Ali, Ant: Murat Yıldırım Goller Dk.9 Erhan, Dk.39 Tayyip, Dk.49, Dk, Mehmetcan, Dk.73 Recep Alaağaçspor. Dk.79 Melih,Dk.85 Emrah Çaybaşı Bekirpaşaspor