ALAAĞAÇSPOR LİGE HAZIR

Alaağaçspor’un bu haftaki rakibi Arifiyespor oldu. Arifiye de yapılan hazırlık maçı 2-2 tamamlandı. Alaağaçsporun her iki golü de Okan Yıldırım’dan geldi.

Akyazı’nın sevilen ve de başarılı kulüplerinden biri olan Alaağaçspor lig hazırlıklarını sıkı idman ve hazırlık maçları oynayarak hazırlanıyor.

Alaağaçspor’un bu haftaki rakibi Arifiyespor oldu. Arifiye de yapılan hazırlık maçı 2-2 tamamlandı. Alaağaçsporun her iki golü de Okan Yıldırım’dan geldi.

Alaağaçsporun teknik patronu Murat Yıldırım, iyi bir hazırlık devresi geçirdiklerini belirterek, geçmişte olduğu gibi bu sezonda da gençlerimize önem veriyoruz. Alt yapımızı daha da güçlendirdik. Çalışmalarımız da gençlerimizden yararlanıyoruz. Alaağaçsporun geleceğini ben şahsen çok parlak görüyorum. Geleceğe bende gençlerimiz gibi umutla bakıyorum dedi.

Kulüp başkanı Adem Altun’da Alaağaçsporumuz bu sezon gençleştirilmiş bir oyuncu kadrosu ile ligde mücadele edeceğini söyledi ve bizim için gençlerimiz önceliklidir dedi ve lige de iyi hazırlandıklarını söyledi.

Başkan Adem Altun hafta sonunda bal liginde mücadele edecek olan bir takımla sezon açılış maçı yapmayı planladıklarını söyledi ve Alaağaçsporu sevenler bu sezon güzel maçlar izleyeceklerdir. Onları maçlarımıza bekliyoruz diyerek aç ıklamasını tamamladı.