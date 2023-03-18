Alaağaçspor Karasu'da Play off Şansını kaybetti 1-1

​​​​​​​Alaağaçspor iddialı şekilde gittiği Karasu’da Aziziye ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak BAL ligine yükselme için play off grubunda oynama

Alaağaçspor iddialı şekilde gittiği Karasu’da Aziziye ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak BAL ligine yükselme için play off grubunda oynama hakkını kaybetti.

“oynayacağımız Aşağı Kirazca maçı ile ligi alnımızın akıyla tamamlamış olacağız.

Bu uzun maratonda, herşeyden öte centilmenliğe ve spor ahlakına uygun şekilde alın teri döken, kanlarının son damlasına kadar savaşan tüm sporcularımızı tebrik ederiz. Her birine mücadelelerinden ötürü teşekkür ederiz. Grubumuzda oynayan tüm takımların da takdir edeceği üzere, hem lige kalite katan, hem de rekabeti son haftaya kadar taşıyan bu sporcu topluluğu her türlü övgüye layıktır.

Sporcularımıza bir hocadan çok baba gibi yaklaşan, takımın yeri geldiğinde malzemecisi yeri geldiğinde hocası olan değerli hocamıza da çok teşekkür ederiz.



Bu yolda beraber yürüdüğümüz, emeğini ve ekmeğini paylaşan değerli yönetim kurulu üyelerimizin her birine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz.

Aynı sahada A grubunda beraber ter döktüğümüz tüm rakiplerimizi de gösterdikleri mücadelelerden ötürü tebrik ederiz. İstemeden de olsa birinin ya da bir camianın kalbini kırdıysak helallik diler, anlayış bekleriz.

Ayrıca grubumuzdan Playoff maçları oynamaya hak kazanmış olan Ferizli Spor ve Karasu Aziziye Spor’u tebrik ederiz.



Playoff grup maçlarında, özellikle gönlümüzün ve desteğimizin arkalarında olduğu ilçemizin takımı ASAKYAZI SPOR başta olmak üzere, diğer katılımcı takımlara başarılar diler, mübarek ramazan ayının da bereketiyle sakatlıksız, kazasız belasız müsabakalar dileriz.

Değerli Sakarya spor camiası;

Bu sene yaptığımız mücadele, bir sonraki senelerin ön gösterimiydi

Bizi izlemeye devam edin…

Saygılarımızla.

Alaağaç Spor Yönetimi”