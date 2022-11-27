ALAAĞAÇSPOR İNİŞTE 0-3

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör lig A gurubu Akyazı temsilcisi Alaağaçspor güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyince 3-0 mağlup oldu

Sakarya Süper Amatör lig A gurubu Akyazı temsilcisi Alaağaçspor güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyince 3-0 mağlup oldu

Maça iyi başlayan taraf Karasu aziziyespor oldu baskılı oyun sonucu 7. Ve 39 Dakikada Onur’un attığı gollerle ilk yarıyı 2.0 önde kapattı.

2.yarıda Karazu aziziyespor baskılarına devam etti, Zaman Zaman Alaağaçspor’un atakları olsa da altı pasta beceriksizlikler sonucu gol bulamadılar.

Alaağaçspor’un kalecisi Yusuf farkl mağlubiyeti önleyen etken olurkan Karasu Aziziyespor Akyazı Alaağaç deplesmanında 3 golle 3 puanı alan taraf oldu

Saha : Akyazı Aratürk

Hakemler; Görkem Cesur** Ramazan Çiftci ** Furkan Köknar**

Alaağaçspor

Yusuf*** Recep**,Oğuzkaan**Dindar** Muhammet** Okan** (Mehmet)Erkan**Recep** Ömer** Okan** Ebubekir**

Ant:Murat Yıldırım

Karasu Aziziyespor

Mert*** Uğur**(Yağız) Aykut*** (Faruk)

Berkay***Ahmetcan***Oğuzhan**(Muhammet) Uğur*** Erkan***Hamza*** Yalçın*** Onur***

Goller:Dk.7 ve 39 Onur ,Dk.69 Yalçın Karasu Aziziyespor