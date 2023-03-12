ALAAĞAÇSPOR GEYVESPOR'U EZDİ GEÇTİ 4-1

Güzel bir oyunla rakibini sahadan silen Alaağaçspor ligin ilk yarısında Geyvedeki olaylı maçın rövanşını da almış oldu.

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Geyve Spor’u Erkan 3 ve Tayyip’in golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü ise 90+3 Ensar’dan geldi.

Güzel bir oyunla rakibini sahadan silen Alaağaçspor ligin ilk yarısında Geyvedeki olaylı maçın rövanşını da almış oldu.

Sakarya Süper Amatör Lig Akyazı temsilcisi Alaağaç Spor Akyazı Atatürk suni çim sahada güçlü rakibi ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Alaağaç Spor ilk yarıyı Erkan (penaltı) ve Tayyip’in golleriyle 2-0 önde kapatırken rakibi Geyve spor ise ilk yarıda önemli sayılacak bir atak yapamadı.

2. yarıya iyi başlayan yine Alaağaç Spor oldu,75.dakikada Erkan takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

80.Dakikada Erhan yine sahneye çıktı Takımının 4.üncü kendisinin ise 3.üncü golünü atarak skoru 4-0 yaptı.

Alaağaç Spor maçın sonlarına doğru kadrosundaki genç oyuncularını sahaya sürdü. Geyvespor’dan Ensar 90+3’te takımın tek golünü attı.

Maçta başka gol olmayınca Alaağaç Spor Geyve Spor’u 4-1 mağlup ederek yükselme maçlarına katılma yolunda önemli bir galibiyet almış oldu

Saha: Akyazı Atatürk suni çim

Saat :14.00

Hakemler: Görkem Cesur***Önder Demir*** Halil İbrahim Arabacı***

Alaağaçspor

Yusuf*** Recep***,Alper*** Dinçer***(Ayberk) Recep H. ***(Halil)Salih***Erkan***(Berat) Okan***Tayyip*** Mehmet Can*** (Salim) Efe***

Ant: Murat Yıldırım

Geyve Spor

Bilal** Cevat**Kaan**(Çağatay) Ali Kemal*** Uğurcan**(Muhammet)Ensar**Ali**(Fatih) Eren*** Sezer**(Burak) Ferdi**Abdullah**

Ant: Tolunay Selçuk

Goller: Dk 5 (pen),75,80 Erkan.Dk.43 Tayyip (Alaağaçspor).Dk.90+3 Ensar Geyve Spor