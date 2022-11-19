ALAAĞAÇSPOR GEYVE DEPLASMANINDAN ELİ BOŞ DÖNDÜ 2-1

HABER: Mamık Cihan/GEYVE Alaağaçspor çıktığı Geyve deplasmanından eli boş döndü. Denk kuvvetlerin mücadelesinde ilk yarı gol sesi çıkmadı.

Alaağaçspor çıktığı Geyve deplasmanından eli boş döndü.Denk kuvvetlerin mücadelesinde ilk yarı gol sesi çıkmadı.

Her iki takım da genç oyunculara şans tanıyınca ortaya seyrine doyum olmayan futbol maçı çıktı. İlk devre karşılıklı akınlar ile geçti.

Ta ki iki takım oyunları ilkyarı uzatmalarında çıktıkları hava topunda havada göğüs göğüse çarpışınca üzücü anlar başladı.

Geyvesporlu futbolcu Burak Seymen kısa bir süre nefes alamayınca sahada panik anları yaşandı. Seyirciler arasında bulunan bir doktor hemen olaya müdahale ederek yardımcı oldu. Sahaya çağırılan 112 Ekibi sporcuyu alarak Devlet Hastanesine götürdü.

İkinci yarıda oynan futbolda, ilk yarı oyunundan eser yoktu. Hakem inisiyatifini hep konuk takımdan yana kullanınca saha da istenmeyen anlar yaşamaya başladı. Kısaca hakem oyunu bozdu ve sarı kartlar havada uçuştu.

Son düdüğün çalınması ile birlikte sahada görmeyi arzu ettiğimiz anlar yaşanamaya başladı. Her iki takım sporcuları kucaklaşmaya ve kutlamaya başladılar.

Maçı kazanan Geyvespor Takımı sevinçlerini seyircileri ile paylaştı.

Yer : Geyve Şehir Stadı

Hakemler; Tayfun Güz - Cafer Özbay - Yiğit Kurt

Geyvespor: Bilal - Çağatay - Kadir Bahadır - Caner - Berkay - Abdullah - Ensar - Burak Özek - Fatih - Ömercan - Burak Seymen.

Alaağaçspor: Doğan - Recep Ersoy - Mehmet - Dindar - Ramazan - Okan Yıldırım - Recep Hikmet - Erkan - Muhammed- Okan Kaplan - Efe.

Goller; Dk.55. Caner ,Dk.58 Burak (GEYVESPOR), Dk.71 ( P) Erkan (ALAAĞAÇSPOR)