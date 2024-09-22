ALAAĞAÇ'LI BİRİNCİOĞLU AİLESİNİN ANNE ACISI

Akyazı Alaağaç Mahallesi Halkından Merhum Tevfik Birincoğlu’nun eşi, Yusuf, TOBB Hüsamettin Bayraktar Orta Okulu Müdürü Yunus, Ali ve Akyazı Esnaflarından eski MHP İlçe Başkanı Aydın Birincioğlu’nun Anneleri Nazmiye Birincioğlu vefat etti.
Merhume Nazmiye Birincioğlu’nun cenazesi Alaağaç mahallesi Sultan Abdulhamit Han Camiinde kılınan ikindi namazını müteakip Alaağaç Aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhumeye Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI
Oğlu : Aydın Birincioğlu 0 532 568 77 49