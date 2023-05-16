ALAAĞAÇ MAHALLESİ HALKINDAN DİŞÇİ ALİ DEMİR VEFAT ETTİ.

İlçemiz Alaağaç Mahallesi halkından Ercan ve Erkan Demir'in Babaları, Mustafa Demir'in Amcası, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan’ın kayın pederi, Sanayi esnaflarından Mustafa Demir’in amcası, Dişçi Ali Demir vefat etti.
91 yaşında vefat eden Ali Demir’in Cenazesi dün Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan İkindi Namazını müteakip aile mezarlığına defnedildi.
Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Oğlu: Erkan Demir 0545 290 39 06