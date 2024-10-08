Akyazı’ya gelip Boşnak böreği yediler

​​​​​​​Sakarya Büyükşehir eski belediye başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Esnaf Odaları Birliği başkanı Hasan Alişan, Sakarya Sebzeciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Hendek Esnaf Odası başkanı

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Mehmet Demirel, Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç’in misafire olarak geldikleri Akyazı’da güzel bir sonbahar akşamında Hüseyin Kaliç’in bahçesinde kendilerine ikram edilen Boşnak böreğini afiyetle yediler.

Zeki Toçoğlu Boşnak böreği çok güzel ve lezzetli olmuş. Yapanlara ve davet eden Hüseyin kardeşime teşekkür ediyorum dedi.

Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir de misafirleri davet eden Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç’le birlikte ev sahipliği yaptılar.