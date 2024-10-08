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  • AKYAZININ SEVİLEN SİMALARINDAN HALUK RENÇBER VEFAT ETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 08-10-2024 23:20   Güncelleme : 08-10-2024 23:40

AKYAZININ SEVİLEN SİMALARINDAN HALUK RENÇBER VEFAT ETTİ

Akyazı’nın köklü ailelerinden Merhum Cavit Rençber’in oğlu, merhum Zeki ve Rıza Rençber’in abileri Necati Rençber’in babası HALUK RENÇBER vefat etti.

AKYAZININ SEVİLEN SİMALARINDAN HALUK RENÇBER VEFAT ETTİ

Akyazı’nın köklü ailelerinden Merhum Cavit Rençber’in oğlu, merhum Zeki ve Rıza Rençber’in abileri Necati Rençber’in babası HALUK RENÇBER vefat etti.

Merhum Haluk Rançber’in cenazesi 9 Ekim 2024 Çarşamba günü Kubbeli Yenicamide kılınacak öğlen namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhum Haluk Rençber’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI  

TAZİYE İÇİN TEL: Necati Rençber 0 546 936 00 54

Kardeşi Rıza Rençber:0 532 394 34 85

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