AKYAZININ SEVİLEN SİMALARINDAN HALUK RENÇBER VEFAT ETTİ

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Akyazı’nın köklü ailelerinden Merhum Cavit Rençber’in oğlu, merhum Zeki ve Rıza Rençber’in abileri Necati Rençber’in babası HALUK RENÇBER vefat etti.
Merhum Haluk Rançber’in cenazesi 9 Ekim 2024 Çarşamba günü Kubbeli Yenicamide kılınacak öğlen namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Merhum Haluk Rençber’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
TAZİYE İÇİN TEL: Necati Rençber 0 546 936 00 54
Kardeşi Rıza Rençber:0 532 394 34 85