AKYAZI’NIN SEVİLEN ESNAFLARINDAN ŞÜKRÜ KARASAKAL KAYINPEDER OLDU

Akyazı ve Karapürçek ilçesinin sevilen esnaflarından Şükrü Karasakal ve Zülfiye Karasakal çiftinin yakışıklı delikanlısı Cüneyt Karasakal, İstanbul halkından, Veli ve Saadet Özçelik çiftinin güzel kızları Şevval

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı ve Karapürçek ilçesinin sevilen esnaflarından Şükrü Karasakal ve Zülfiye Karasakal çiftinin yakışıklı delikanlısı Cüneyt Karasakal, İstanbul halkından, Veli ve Saadet Özçelik çiftinin güzel kızları Şevval ile yapılan sade bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Akyazı Kadiç Park kır bahçesinde yapılan düğün törenine kalabalık bir davetli katıldı. Evlatlarını evlendirmenin mutluluğunu yaşayan her iki ailenin büyükleri mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne iştirak eden misafirleri ile ayrı ayrı ilgilenerek mükemmel bir ev sahipliği örneği gösterdiler.

Karasakal ve Özçelik ailelerini tebrik eder, Genç evliler Cüneyt ve Şevval çiftine kuracakları yeni yuvalarında sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür dileriz.