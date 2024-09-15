Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 15-09-2024 23:37

AKYAZI’NIN SEVİLEN ESNAFLARINDAN ŞÜKRÜ KARASAKAL KAYINPEDER OLDU

Akyazı ve Karapürçek ilçesinin sevilen esnaflarından Şükrü Karasakal  ve Zülfiye Karasakal çiftinin yakışıklı delikanlısı Cüneyt Karasakal, İstanbul halkından, Veli ve Saadet Özçelik çiftinin güzel kızları Şevval

AKYAZI’NIN SEVİLEN ESNAFLARINDAN ŞÜKRÜ KARASAKAL KAYINPEDER OLDU

Akyazı ve Karapürçek ilçesinin sevilen esnaflarından Şükrü Karasakal  ve Zülfiye Karasakal çiftinin yakışıklı delikanlısı Cüneyt Karasakal, İstanbul halkından, Veli ve Saadet Özçelik çiftinin güzel kızları Şevval ile  yapılan sade bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Akyazı Kadiç Park kır bahçesinde  yapılan düğün törenine kalabalık bir davetli katıldı. Evlatlarını evlendirmenin mutluluğunu yaşayan  her iki ailenin büyükleri  mutluluklarını paylaşmak üzere düğüne iştirak eden misafirleri ile ayrı ayrı ilgilenerek mükemmel bir ev sahipliği örneği gösterdiler.

Karasakal ve Özçelik ailelerini tebrik eder, Genç evliler Cüneyt ve Şevval çiftine kuracakları yeni yuvalarında sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür dileriz.

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