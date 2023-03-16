Vefat
Giriş Tarihi : 16-03-2023 16:09

AKYAZI’NIN AYŞE  TEYZESİ VEFAT  ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Şerefiye Mahallesi halkından merhum Fikri Yılmaz'ın Eşi, Engin ve Ekrem Yılmaz'ın Anneleri, Resul Dalkıran ve Selçuk Altun'un Kayınvalideleri Ayşe Yılmaz vefat etmiştir.

AKYAZI’NIN AYŞE  TEYZESİ VEFAT  ETTİ

İlçemiz Şerefiye Mahallesi halkından merhum Fikri Yılmaz'ın Eşi, Engin ve Ekrem Yılmaz'ın Anneleri, Resul Dalkıran ve Selçuk Altun'un Kayınvalideleri Ayşe Yılmaz vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şerefiye Mahallesi Camii'nde kılınan Öğle  Namazı ve cenaze namazını müteakip Şerefiye Mahallesi aile mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi.

Toplumda ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğu yardımlarla büyük küçük her Akyazı’lının sevgi ve saygısını kazanmış ve Ayşe Teyze olarak isim yapmış olan Ayşe Yılmaz için gerçekleşen  cenaze töreninde büyük bir kalabalık cemaat O’nu son yolculuğuna uğurladı.

Merhume Ayşe Yılmaz’a  Cenabı Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine  sabırlar dileriz.

Oğlu: Engin Yılmaz 0532 695 54 08

 
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