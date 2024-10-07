AKYAZI’LILFİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜ

​​​​​​​Akyazı’da faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşlarının ortaklaşa organize ettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında Ümmetin Onuru için Dua adlı etkinlik yapıldı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı’da faaliyet gösteren Sivil Toplum kuruluşlarının ortaklaşa organize ettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında Ümmetin Onuru için Dua adlı etkinlik yapıldı.

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi önünde başlayan yürüyüş ‘’Unutma Gazze’de öldürülen senin kardeşindir, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Gazze'de soykırım var", "İsrail insanlık suçu işliyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e petrol sevkiyatı durdurulsun" Ayşegül Eygi’yi unutmayacağız. Kahrolsun İsrail ‘’ sloganlarıyla Gazi Süleyman Paşa Camii önünü gelinde burada Akyazı Müftü vekili Ahmet Kadıoğlu tarafından yapılan dualar ve İHH sorumlusu Emin Akbayrak etkinliğin amacını belirten konuşması sonrası basın açıklamasının ardından program sona erdi.