Akyazılıların maşallahları var

Cuma günü bir kez daha Akyazı’ya gelen Kızılay kan bağış ekibini Akyazılılar boş çevirmedi ve 64 ünite daha kan bağışlayarak hem insanlık hem de vatandaşlık

Cuma günü de 64 ünite kan bağışladılar

Cuma günü bir kez daha Akyazı’ya gelen Kızılay kan bağış ekibini Akyazılılar boş çevirmedi ve 64 ünite daha kan bağışlayarak hem insanlık hem de vatandaşlık görevlerini bir kez daha yapmanın engin mutluluğunu yaşadılar.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazılı hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Kızılay olarak onlara şükran ve minnet borçluyuz. Bağış ekibimizi yine boş çevirmediler ve 64 ünite kan bağışı yaparak 192 kişinin hayatını kurtararak tarihe isimlerini yazdırdılar dedi.

Not: Resimler Watsaptan gönderiliyor.

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