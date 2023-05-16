Akyazılılar vatandaşlık görevini yapmaya koşar adım gittiler

​​​​​​​Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Akyazı’da seçmen kütüklerinde kayıtlı olan 70 bin 503 seçmen 08.00den itibaren kendileri için kurulan

Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Akyazı’da seçmen kütüklerinde kayıtlı olan 70 bin 503 seçmen 08.00den itibaren kendileri için kurulan 222 sandıkta oylarını kullanmak suretiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.

Seçim nedeniyle Akyazı Kaymakamlığı gözetiminde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler oy verme işleminin başladığı saatten, bitimine, oyların sayılıp İlçe seçim kuruluna teslim edilmesine kadar İlçe de adeta kuş uçurtmadılar ve seçim Akyazı’da sakin başladı ve sakin bir şekilde de tamamlandı.

Seçimden notlar

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan oyunu eşi Dilek Soykan ile birlikte gittiği Kuzuluk Mehmet Soykan İlkokulunda kurulan 1121 No.lu sandıkta, İYİ Partiden 8. Sıra Milletvekili adayı olan Hakan Baykal Nevruz Banoğlu İlkokulunda kurulan 1160 No.lu sandıkta, BBP’ inden 4.sıra Milletvekili adayı olan bir diğer Akyazılı Naim Yolcu’da Paris Ortaokulu’na kurulan 1135 No.lu sandıkta oylarını kullandılar.

Akyazı Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastalardan talebi olanlar ambulanslarla sandık mahalline giderek oylarını kullandılar ve sonra da yine ambulanslarla hastaneye geri döndüler.

Sandık kurullarından görev alanlar ile partilerin müşahitleri de oy verme işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için işi sıkı tuttukları gözlendi.

Partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri de oy verme işleminin başladığı saatten bitimine kadar hızlı ve tempolu bir çalışma içindeydiler. Gün boyu sandıklar arasında adeta mekik dokudular.

Çok sayıda Akyazılı oy kullanacakları sandıklara çocukları ile birlikte ailece geldiler. Anne ve babaları oylarını kullanmak için sıralarını beklerken ve sıraları geldiğinde de oylarını kullanırken onlarda etrafa sempatik tavırlar içinde gülücük dağıttılar ve etraflarındakilerin haklı sevgilerini kazandılar.