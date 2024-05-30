Akyazılılar soruyor ​​​​​​​“Karacasu ıslah çalışmaları neden durdu”

Akyazı belediyesi ve DSİ tarafından ortaklaşa başlatılan ve ikinci etaba geçilen Karacasu ıslah çalışmalarının yapılmıyor olması üzerine Akyazılılar, çalışmaların neden durduğunu birileri çıkıp

Akyazı belediyesi ve DSİ tarafından ortaklaşa başlatılan ve ikinci etaba geçilen Karacasu ıslah çalışmalarının yapılmıyor olması üzerine Akyazılılar, çalışmaların neden durduğunu birileri çıkıp bize anlatsın diyorlar.

Karacasuyun ıslah ve temizleme çalışmalarının ilk günlerde DSİ ve Belediye yetkililerinin “bu çalışma en kısa zamanda tamamlanacak ve Karacasu kenarı çok güzelleşecek, tam bir mesire alanı haline gelecek ve sosyalleşme noktasında Akyazı çok daha ileri düzeylere ilerleyecektir” dediklerini hatırlatan Akyazılılar, “Bizler bu sözleri unutmadık. Hatta belediye başkanlarının seçim öncesi beyannamelerinde ve projelerinde Karacasuyun ilk sırada olduğunu da hatırlatmak isteriz” dediler.

Çalışmalar durunca Karacasu’da kirlilik arttı

Başlatılan ıslah çalışmalarının durması ile Karacasu kanalı ile etrafında kirliliğin arttığına dikkat çeken Akyazılılar, sanki hiç temizlenmemiş gibi derenin içinde bitmeyen ot kalmadı. Bu durum hem kötü kokuların yayılmasına neden oluyor, hem de görüntü kirliliğine yol açıyor. O nedenle şu anda devam etmeyen çalışmanın hiç zaman geçirilmeden tekrar başlatılması ve ıslah çalışmalarının tamamlanması, akabinde de Karacasu üzerinde yapılması düşünülen ve bizleri sosyalleştirecek diğer yatırımlarına da sıranın gelmesini dört gözle bekliyoruz diyerek belediye başkanı Bilal Soykan’a çağrıda bulunmayı ihmal etmediler.