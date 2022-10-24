AKYAZI’LILAR KAN BAĞIŞI İÇİN KUYRUKTALAR

Bu Cuma günü de Akyazılılar aynı şekilde Gazi Süleyman Paşa cami önünde bağış toplayan ekibin yanına giderek kan vermek için adeta birbirleri ile yarıştılar.

Kızılay kan bağışı toplayan ekip haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelip bağış toplar. Akyazılılarda bağış ekibini boş göndermemek ve insani görevlerini yapmak için bağış için adeta yarış içine girerler ve zaman zaman da uzun kuyruklar oluştururlar.

Bağış ekibine Cuma günü Kuzuluk İşmont Halil Bildirici Anadolu teknik lisesi destek verdi. Okullarından gelen öğrenciler bağış sayısını arttırmak ve daha fazla ünite kan bağışı toplayabilmek için ellerinden geleni yaptılar.

Kızılay kan bağışı ekibi biz Akyazılılardan son derece memnunuz. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar ve bağışları ile bizleri son derece mutlu ettiler diyerek teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.