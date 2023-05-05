Akyazılılar dün de 72 ünite kan bağışladı

Geçtiğimiz hafta Cuma günü bağış toplamaya gelen Kızılay ekibine 59 ünite kan bağışı yapan Akyazılılar, Çarşamba günü tekrar Akyazı’ya gelerek bağış talebinde bulunan Kızılay ekibini boş çevirmedi

Geçtiğimiz hafta Cuma günü bağış toplamaya gelen Kızılay ekibine 59 ünite kan bağışı yapan Akyazılılar, Çarşamba günü tekrar Akyazı’ya gelerek bağış talebinde bulunan Kızılay ekibini boş çevirmedi ve bu defa 72 ünite kan bağışında bulunarak ihtiyaç duyan hastalara can oldu.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu bağış konusunda her zaman olduğu gibi yine Akyazılı hemşerilerimiz üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler ve aralarında belediye eski başkan yardımcısı Ayhan Balcı ve Belediye Meclis Üyesi Özgür Özmen’in de olduğu 72 Akyazılı bağışladıkları 72 ünite kan ile ihtiyaç sahibi insanlara destek oldular. Duyarlılıklarından ötürü Akyazılı hemşerilerime sonsuz teşekkürler ediyorum dedi.