Akyazılılar 63 ünite daha kan bağışı yaptı

Akyazılıların kan bağışı sürüyor. Haftanın Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelen Kızılay kan bağış toplama ekibi kendilerine büyük ilgi gösteren ve her seferlerinde beklenenin üzerinde bağışta bulunan Akyazılılara minnettarlar.

Aralarında belediye başkanı Bilal Soykan, Meclis üyeleri Uğur Kılıçoğlu ve Emrullah Kut’un da bulunduğu 63 Akyazılı Cuma günkü kan bağışı toplayan ekibin yanına giderek kan vermek suretiyle 189 kana ihtiyacı olan insana destek vermiş oldular.

Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, İlimizin hiçbir ilçesinde olmayan bir uygulama Akyazı İlçemizde uygulanıyor. Kızılay bağış ekibimiz her hafta iki gün Akyazı’ya gelip bağış topluyor ve her seferinde Akyazılı hemşerilerimiz bağış ekibini boş göndermiyor. Bugün de 63 hemşerimiz bağış yaparak kan bağış ekibimizi mutlu etmişlerdir. Bağışta bulunan hemşerilerimize tek tek teşekkür ediyorum dedi ve açıklamasını şöyle tamamladı. “ Bilindiği gibi 4 Haziran Pazar günü ilçemizin güzide mahallesi Akbalık’ta tarihi yağlı pehlivan güreşleri yapılacak. Kızılay ekibimiz de aynı gün Akbalık’a gelerek kan vermek isteyen vatandaşlarımızdan bağışlarını toplayacaktır. Her zaman olduğu gibi 4 Haziran 2023 Pazar günü de hemşerilerimizin bağış ekibimizin yüzünü güldürecek ve onları mutlu edecek düzeyde kan bağışlayacağına inanıyor, hemşerilerimizi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.